Сегодня Юлии Тимошенко исполняется 53 года

Сегодня, 27 ноября, экс-премьер Юлия Тимошенко встретит свой 53-й день рождения.

"Мы все надеялись, что этот день она встретит не в тюрьме. Однако наши надежды и ожидания не оправдались. Еще не сейчас", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Батькивщины".

Соратники Тимошенко подчеркнули, что все равно надеются на позитивный исход дела и на то, что рано или поздно ее помилуют.

Поздравить экс-премьера приедут однопартийцы со всех регионов Украины, заверила тетя именинницы, Антонина Ульяхина в комментарии "Вестям".

По ее словам, под стенами харьковской больницы пройдет специальный концерт.

"Мы везем большую поздравительную открытку-плакат, светодиодные сердца и, конечно же, цветы. Еще возьмем казака, который выступал уже у нее перед Рождеством, он будет исполнять украинские народные песни", — отметила Ульяхина.

Напомним, как сообщал "Главред", 25 ноября экс-премьер объявила голодовку, в знак протеста против отказа от подписания Соглашения об ассоциации на грядущем саммите.

Как известно, Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске.

Состоит в браке с Александром Тимошенко с 1979 года, есть дочь Евгения, которая на данное время отказалась идти в политику и выполняет функции ее защитницы.