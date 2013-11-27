Евромайдан в Киеве: под Кабмином собралось около тысячи активистов и сотни "беркутовцев"

Под здание Кабмина, где сегодня пройдет заседание правительства, на которое намерены придти лидеры оппозиционных партий, стянули милицию. С Европейской площади идет колонна митингующих.

Прямо во дворе под Кабмином стоят около 10 автобусов с "беркутовцами". Во двор пропускают только по паспортам и только журналистов и сотрудников Кабмина, кроме того, милиция выставлена вдоль здания по улице Садовая и в Мариинском парке напротив здания правительства, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

По улице Грушевского от Европейской площади поднимается колонна протестующих, которая скандируют - "Банду - геть!". Несмотря на вчерашний отказ от партийной символики, протестующие идут под флагами "Батькивщины", "Свободы" и УДАРа.

Сотрудники "Беркута" вышли из автобусов и готовятся встречать протестующих. Со стороны улицы Банковой в сторону здания Кабмина также переброшены около сотни сотрудников "Беркута".

По информации издания "Вести" сейчас под зданием правительства собралось около 1000 сторонников евроинтеграции.

Люди еще идут по улице Грушевского со стороны Европейской площади, скандируя "Юле – волю!". Часть митингующих разместилась на склонах Мариинского парка. Движение по Грушевского еще не ограничено, но все больше людей выходят на проезжую часть.



Значительное количество людей, ожидая применения слезоточивого газа, пришли в масках или прикрывают лицо шарфами.

Напомним, 26 ноября экс-премьер Юлия Тимошенко призвала активистов убрать партийную символику с Евромайдана.