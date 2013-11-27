Рыбак отменил встречу с литовским коллегой: изменился рабочий график

27 ноября 2013, 09:57

Граужинене прибыла в Украину со срочным визитом с целью убедить власть подписать ассоциацию в Вильнюсе.

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак отменил встречу с председателем Сейма Литовской Республики Лореттой Граужинене, которая была запланированная на 27 ноября.

В пресс-службе парламента говорится, что встреча отменена "в связи с изменениями в рабочем графике руководства Верховной Рады Украины", пишет УНИАН.

Как известно, Граужинене прибыла в Украину со срочным визитом 26 ноября с целью убедить украинскую власть не отказываться от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе.

"Главред" ранее сообщал, что вечером, 26 ноября, Граужинене выступала на Европейской площади перед участниками акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Спикер приветствовала митингующих и выразила им благодарность за то, что они отстаивают европейский выбор Украины. Она заявила, что Украина без сомнения является европейским государством.

Во время ее выступления на Европейской площади присутствовали руководители оппозиционных фракции Верховной Рады: лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, лидер "Свободы" Олег Тягнибок и лидер УДАРа Виталий Кличко.

Также напомним, что 26 ноября, объединились два Евромайдана - Европейской площади и Майдана Независимости.

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Литва спикер Соглашение об ассоциации Рыбак
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