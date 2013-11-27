Решение по Ассоциации принимал весь Кабмин - Азаров

Решение о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом принимали все члены правительства.

Об этом заявил премьер Николай Азаров во время заседания Кабмина, пишет УНИАН.

"Последнее решение правительства (о приостановке ассоциации с ЕС – ред.) было принято, чтобы не допустить социального коллапса. Это решение исходит из национальных приоритетов… Мы не можем жертвовать экономическим суверенитетом и чтобы ассоциация оказалась провальной как для Украины, так и для ЕС", - сказал премьер.

Азаров добавил, что экономическая ситуация, которая сложилась, означала, к сожалению, такую перспективу.

"Все члены правительства были участниками такого нелегкого решения. Все знают, как не хотелось его принимать. Как до последнего мы взвешивали риски и ответственность перед народом Украины", - заявил глава правительства.

Как известно, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.



В тот же день было решено создать комиссию по возобновлению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ.

Это решение правительства вызвало протесты по всей Украине - люди начали выходить на площади своих городов - эти акции получили название евромайданов.