Лидеров оппозиции не пропустили в гости к Азарову из-за ремонта

Лидеров оппозиционных партий – "Свободы" Олег Тягнибок, УДАРу Виталий Кличко и "Батькивщины" Арсений Яценюк не пропускают к зданию Кабинета министров.

Они пытались попасть через подъезд по улице Садовой на заседание правительства, но их не пропустили, передает УНИАН.

После этого они снова подошли к месту, где проходит акция в поддержку евроинтеграции Украины, но милиция не пропускает их ни к одному из подъездов. Милиция перекрыла им движение. Люди скандируют "Банду геть" и "Впустите".

После нескольких попыток попасть в здание Кабмина снова вернулись к митингующим.

По словам Виталия Кличко, что они обошли все здание правительства и все двери были закрыты.

"Все входы заблокированы и на дверях написано "ремонт", - сказал Кличко.

Сейчас лидеры оппозиции находятся вместе с митингующими возле здания правительства.

Напомним, сегодня, 27 ноября, сторонники евроинтеграции собрались возле здания Кабмина, где проходит заседание правительства.

На него хотели попасть лидеры трех оппозиционных фракций, чтобы требовать отмены правительственного решения о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

К Дому правительства стянуто огромное количество бойцов "Беркута".

фото: Комментарии