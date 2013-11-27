Янукович: договор о партнерстве с Россией пора обновить

Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости обновления соглашения о стратегическом партнерстве с Россией.

Об этом глава государства сказал в интервью центральным телеканалам, передает ТСН.

Янукович отметил, что сейчас "накопилось очень много вопросов, которые мы можем решить очень быстро".

"С учетом тех реалий, которые есть в Украине, c учетом того, что надо выходить на новый уровень отношений с нашими партнерами, в том числе с РФ. Три года было противостояние, те предложения, которые поступали нам от России, они были для неприемлемы. И это стало одной из проблем, которые откладывали подписание Соглашения о стратегическом партнерстве. Это Соглашение существует и действует, но пришло время его обновить", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее глава государства пообещал, что Украина будет снижать объемы закупки слишком дорогого российского газа.

Видео: ТСН