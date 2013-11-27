Азаров рассказал, зачем нужны трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС

Проведение трехсторонних переговоров между Украиной, Евросоюзом и Россией откроют дорогу к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сказал открывая заседание правительства премьер Николай Азаров, пишет УНИАН.

Он поручил МИДу и Минэкономики обеспечить проведение трехсторонних консультаций между Украиной, РФ и ЕС, определения их повестки дня и практических договорных шагов, которые откроют дорогу к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

Азаров подчеркнул, что Украина остается в переговорном процессе с ЕС, остается в проекте "Восточного партнерства".

"Паузу в ситуации мы используем для того, чтобы продолжить совершенствовать украинское законодательство на европейских принципах, совершенствовать демократические стандарты, ускоренно внедрять в экономику технические регламенты и нормы Евросоюза, повышать конкурентоспособность отечественной экономики", - сказал премьер.

В связи с этим, по словам Азарова, первое и самое главное поручение - Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономической политики и торговли "обеспечить проведение трехсторонних консультаций, определения их повестки дня и практических договорных шагов, которые откроют дорогу к подписанию Соглашения об ассоциации".

"Главред" ранее сообщал, что Азаров упрекнул Международный валютный фонд (МВФ) в том, что накануне возможного подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС фонд выдвинул неприемлемые для Украины условия по предоставлению кредита.

Напомним, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.