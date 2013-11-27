Янукович рассказал, о чем говорил на встречах с Путиным

На встречах Виктора Януковича с Владимиром Путиным обсуждались вопросы нормализации отношений Украины и России.

Об этом Президент Украины заявил в интервью центральным украинским телеканалам, передает ТСН.

"У меня было две встречи. А если о последних - три. Одна официальная - в Минске. Там я высказал точку зрения об экономике. О выполнении нашего закона о зоне свободной торговли. Это камень преткновения. После моего выступления пошла дискуссия на эту тему. Привела она к тому, что Россия - это крупнейший партнер не только Украины, но и других стран. Это привело к тому, что нужно с президентом России обсудить экономику", - рассказал глава государства.

На одной из встреч, по словам Януковича, "очень приблизились к тому, чего бы хотели с двух сторон", однако решение так и не приняли.

Глава государства добавил, что для принятия такого решения нужно было "ответить на один вопрос".

"Чтобы принять решение, нужно было ответить на один вопрос: готовы ли мы рассмотреть в полном объеме договор о стратегическом партнерстве. Когда начали поступать вопросы о том, согласовывали мы с РФ подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, наш ответ был таков: "Мы не согласовывали". А соответствует ли это нашим стратегическим двусторонним отношениям? А хотим ли мы сохранить стратегические партнерские отношения, потому что это 30% украинского товарооборота? Конечно, мы хотим, и они хотят. Тогда нам нужно немного вернуться назад. Посмотреть договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Дальше посмотреть, что нам невыгодно. И каждую позицию мы должны проанализировать", - заявил Янукович.

Также он заверил, что украинские эксперты рассказали об ошибках во время подготовки Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС, и, следовательно, Украина вернется к этому вопросу.

"Аналогичные требования были и из Европейского союза: если Украина ведет какие-то переговоры с РФ относительно зоны свободной торговли, эти действия должны согласовываться с нами. Тут возник вопрос: для того, чтобы мы могли отрегулировать эти вопросы, надо сесть в формате трех участников и рассмотреть эти вопросы. Они не могут быть рассмотрены уже после подписания соглашения", - подытожил Виктор Янукович.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Президент Украины заявил о необходимости обновления Договора о стратегическом партнерстве с Россией "после трех лет противостояния".

Видео: ТСН