Тимошенко вывесила на окне самодельный флаг ЕС и молится, чтобы все получилось

Экс-премьер Юлия Тимошенко ночью в среду, 26 ноября, вывесила у себя на больничном окне самодельный флаг Евросоюза.

Об этом на своей страничке в Facebook написал народный депутат от "Батькивщина" Арсен Аваков Аваков.

"Нарушу тайну переписки. Впрочем, надеюсь, она мне это простит", - пишет политик.

"Вчерашнее письмо, что попало мне в руки поздно ночью, заканчивалось этими строками: "... Я повязала ленту на руку, повесила флаг (самодельный) на окно и молюсь, чтобы у страны и у вас все получилось. Обнимаю вас крепко. Пусть бережет вас Господь. 26.11.13 Ю.Т.", - написал Аваков.

Напомним, 27 ноября Юлия Тимошенко отмечает свой День рождения.

25 ноября ее защитник Сергей Власенко сообщил, что экс-премьер в поддержку Евромайданов из подручных средств сделала флаг Евросоюза и повесила у себя в палате.

В этот же день Тимошенко объявила бессрочную голодовку.

26 ноября, Тимошенко обратилась к соратникам снять всю партийную символику с Евромайдана.