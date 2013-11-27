За штурм Кабмина двум участникам Евромайдана грозит до 7 лет тюрьмы

Двум протестующим Евромайдана за попытку штурма Кабмина грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, двум митингующим, которые были задержаны в рамках уголовного производства по факту хулиганских действий возле здания Кабмина, вручили уведомление о подозрении.

Им инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц, которое сопровождающееся особой дерзостью и связанное с сопротивлением представителю власти, который выполняет обязанности по охране общественного порядка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сегодня Печерский райсуд столицы изберет подозреваемым меру пресечения.

Как сообщается на сайте прокуратуры, активисты применили к правоохранителям дубинки, слезоточивый газ, а также бросили в их сторону несколько дымовых шашек и куски булыжников.

Напомним, 24 ноября протестующие против решения правительства о приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС пытались штурмовать Кабмин. Тогда в Киеве на акцию протеста вышло около 100 тыс. людей.

26 ноября столичная милиция открыла уголовное производство в связи с попытками митингующих сторонников евроинтеграции штурмовать здание правительства.