Янукович: назвать примерную дату ассоциации с ЕС невозможно

Назвать даже приблизительные сроки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза в настоящий момент невозможно.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью центральным телеканалам, передает ТСН.

"Вопрос подписания Соглашения об ассоциации, безусловно, не снимается с повестки дня, но сегодня мы не можем дать ответ на этот вопрос, когда мы подойдем к нему", - отметил он.

Также глава государства отметил, что хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее.

"Я бы хотел, чтобы это случилось, как можно скорее, чтобы мы как можно скорее решили свои проблемы, в том числе и при помощи ЕС", - подчеркнул он.

Также Янукович рассказал, какой вопрос стоит на повестке дня отношений Украины и ЕС.

"В настоящее время мы работаем над вопросом безвизового режима и это реальный вопрос повестки дня", - подчеркнул он.

Также он упрекнул европейских партнеров в подписании соглашений о строительстве "Южного потока".

"Когда мы ведем переговоры с ЕС, подписываются соглашения о "Южном потоке" с пятью европейскими странами, тем самым нарушая партнерские договоренности с нами по третьему энергопакету", - отметил он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Янукович рассказал, о чем он говорил с Путиным на последних встречах.

Главной темой обсуждения лидеров двух стран была евроинтеграция Украины в контексте ее отношений с Россией.

Видео: ТСН