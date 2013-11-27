Янукович назвал путь решения вопроса Тимошенко

Вопросы виновности и возможного оcвобождения Юлии Тимошенко должен решить суд. Сама же она должна компенсировать убытки, нанесенные государству, а уже после этого просить о помиловании.

Такое мнение в интервью украинским телеканалам выразил Президент Виктор Янукович, сообщает ТСН.

Глава государства уверен, что Украина и ЕС потеряли много времени из-за решения проблемы экс-премьера. "Вопрос Тимошенко - не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос 15 лет жизни Украины. Сегодня партнеры Тимошенко сидят по разным тюрьмам в разных странах. Сегодня Украина платит за нее, а она средства перевела в оффшорные зоны. Надо чтобы на эти вопросы ответы дал суд, которого она избегает", - считает Янукович.

Также, по его словам, ЕС не является судом, потому не должен решать вопрос Тимошенко.

"Суд должен дать ответ на этот вопрос. Каким бы ни был ответ суда, Украина сегодня платит 450 млн долларов. Эти деньги платят налогоплательщики. А почему мы должны платить? Мы много времени потеряли. Если бы мы не тратили время, два- три года назад подписали бы Соглашение об ассоциации с завязанными глазами. Нам постоянно выставляли условия", - сказал Янукович.

"Вы считаете, что воровать деньги из бюджета это нормально?" - также спросил он.

Президент подчеркнул, что овет на вопрос о том, совершала ли Тимошенко преступление, может дать исключительно суд.

"Если совершил, заплати деньги. Тогда проси или требуй помилования. Кстати, законодательство Украины сейчас это позволяет", - отметил Янукович.

Он добавил, что сама Тимошенко также заинтересована в том, чтобы суд дал ответ по ее вопросу.

Напомним, освобождение Тимошенко и ее выезд на лечение за границу были одни из условий подписания Соглашения об ассоциации, которые выставлял Евросоюз.

В итоге Президент передал возможность принять данное решение Верховной Раде, а депутаты не смогли принять ни одного закона, предусматривающего возможность лечения экс-премьера за рубежом.

Видео: ТСН.