В Италии вышла книга "Юлия Тимошенко. Завоевание Украины"

В Риме состоялась презентация книги итальянского журналиста, писателя и публициста Сандро Тети (творческий псевдоним Ульдерико Ринальдини) "Юлия Тимошенко. Завоевание Украины".

Как сообщает For-ua, во время прямого включения из Рима в студии Радио "Эра FM" Сандро Тети подчеркнул, что в Италии к Тимошенко относятся как к идолу, и он захотел более подробно исследовать историю становления Юлии Владимировны как политика, благо он работал в Москве во время развала СССР и наблюдал, как в девяностые годы сколачивались огромные состояния.



"Госпожа Тимошенко хорошо известна в Италии еще со времен "оранжевой революции", это особая личность с совершенно особенной для нас прической, о ней много писали в итальянской прессе. Мне, как журналисту, пишущему о постсоветском пространстве, стало интересно, почему эта миниатюрная, миловидная и крайне энергичная молодая женщина, которая лишь в тридцать лет начала изучать украинский язык, так стремительно добилась политического успеха. Ее преобразование в идеальную светловолосую украинку, увенчанную традиционной косой, действительно не имеет аналогов в новейшей истории", – отметил Сандро Тети.

По его словам, никто в Италии, даже журналисты, пишущие о постсоветских странах, не знает, почему Юлия Тимошенко сидит в тюрьме, не знает, кто такой Павел Лазаренко, как он связан с Юлией Владимировной и что ему дали в США срок, гораздо больший, чем госпоже Тимошенко.

Политолог Дмитрий Выдрин, который написал предисловие к украинскому изданию книги Сандро Тети (должна появиться на днях в книжных магазинах Украины), подчеркнул, что внимание известного римского публициста к Тимошенко свидетельствует о том, что Украина вошла в европейскую премьер-лигу, когда главы правительств становятся субъектами расследования со стороны судебных и правоохранительных органов.

"Это Италия, Венгрия, Чехия и, конечно же, Украина. Украинцы и итальянцы относятся к одному социологическому поясу, мы очень похожи. Любим мелодраматические сериалы, умеем сопереживать. И поэтому внимание к довольно-таки мелодраматичному сюжету о Тимошенко вполне обосновано", – сказал Выдрин.

По мнению политолога, эпоха Юлии Владимировны заканчивается, поскольку заканчивается время политиков, которые могли зайти в студию и два-три часа держать аудиторию в напряжении. "Выросло целое интернет-поколение, которое уже нельзя развести на красивую внешность и эффектную внешнюю атрибутику. А о политиках старой волны сегодня пишут книги, исследования, они стали частью истории, не более того", – считает Дмитрий Выдрин.