Кабмин продолжает работать над евроинтеграцией - Арбузов

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов объяснил студентам Киевского Национального экономического университета, на каком этапе сейчас пребывает евроинтеграционный процесс и каковы перспективы развития отечественной экономики, передает УНИАН.

На встрече с Сергеем Арбузовым присутствовало более 200 студентов 2-4 курсов КНЭУ. Молодых людей не оставили равнодушными внешнеполитические события.

Отвечая на вопросы студентов, Первый вице-премьер пояснил, что правительство было вынуждено принять недавнее решение, чтобы просчитать все экономические риски и войти в состав ЕС на правах полноценного партнера.

"Мы торгуем с Россией, приблизительно в тех объемах, как и с Европой. А потому потерять кого-то из них мы не можем. Если предприятие, которое работает с Россией, остановится, люди окажутся без работы. И это станет нашей проблемой. Именно по этой причине мы сегодня делаем все возможное, чтобы у нас не было недоговоренностей с Россией, и установились абсолютно прозрачные отношения с Евросоюзом", - сказал Арбузов.

Он отметил, что на данный момент Украина выполнила большинство требований ЕС, начала реализацию множества реформ, которые позволят привести экономику к европейским стандартам. Однако, для завершения преобразований нужно время.

"Мы просто не успеваем провести модернизацию производств в ключевых отраслях экономики. Мы видим, что в Украину заходят инвесторы и новые технологии. Но нам нужно время. Нельзя начинать ассоциацию неподготовленными. Мы должны защитить свою экономику", - сказал Первый вице-премьер.

Комментируя ситуацию с "евромайданами", гость университета отметил, что оппозиция обманывает людей ради повышения своих рейтингов. "То, что происходит сейчас на "евромайданах", это – непонимание, это – обман народа. Никто не остановил евроинтеграцию. Мы продолжаем идти в Европу. Но оппозиция продолжает держать своих сторонников в мобилизации, спекулировать, говорить неправду, цеплять за живое, чтобы максимально дольше держать в осаде правительство и мешать его работе", - резюмировал Сергей Арбузов.

Ход евроинтеграционного процесса Первый вице-премьер также обсудил во время встречи, которая состоялась в здании Правительства с активистами общественных и студенческих организаций.