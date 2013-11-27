Никаких санкций США против руководства Украины не будет, это глупости - политолог

С правовой точки зрения санкции против Президента Украины Виктора Януковича и членов Кабинета Министров за приостановление процесса подписания Соглашения об Ассоциации не имеют шансов на принятие.

Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя появление на сайте Белого дома петиции с просьбой ввести соответствующие санкции против украинских властей, передает УНИАН.

"Давайте разберемся. Петиция – это не официальный документ, а обращение. Какое-то число людей обращаются к администрации президента США по разным вопросам, это права граждан. Это не документ американской государственной администрации, к государственной политике США он не имеет никакого отношения", - отметил он.

Фесенко выразил убеждение, что вероятность введения подобных санкций равняется нулю.

"Скажу вам больше, никаких санкций не будет. Это даже смешно звучит: "за отказ от западной ориентации" нужно лишить въезда на территорию США Президента Украины и членов Кабинета Министров. Это нонсенс. Американцы не вводят санкции даже по отношению к диктаторским режимам, более того они с ними сотрудничают, торгуют. Если они их будут вводить против всех, кто не ориентируется на политику США, то страна окажется в дипломатической изоляции. Я понимаю эмоции этих людей, но с политической и правовой точки зрения – это глупо", - резюмировал он.

Напомним, что соответствующая петиция была опубликована на сайте администрации президента США Барака Обамы 26 ноября. В качестве санкций ее авторы требуют запретить Януковичу и членам правительства въезд на территорию США и Евросоюза и заморозить банковские счета связанных с ними компаний.