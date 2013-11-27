Янукович пообещал спросить у людей, идти ли ему снова в Президенты

Президент Виктор Янукович не смог прямо ответить на вопрос, будет ли он баллотироваться снова на президентских выборах в 2015 году и собирается узнать об этом у украинцев.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает ТСН.

Янукович заявил, что будет принимать решение после отчета о выполнении предвыборной программы.

"Когда буду завершать выполнение этой программы, которую я наметил на эти 5 лет, подойдет время - и я отчитаюсь перед людьми. И я услышу точку зрения людей. Когда я услышу точку зрения, когда я увижу результаты, я приму решение (о баллотировании на пост президента в 2015 году)", - заявил Янукович.

Также он убежден, что последовательно выполняет программу Партии регионов. А на вопрос журналистов, выполнит ли он обещание по евроинтеграции, глава государства сказал да.

Ранее Янукович заявил, что назвать даже приблизительные сроки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза в настоящий момент невозможно.

видео: ТСН.