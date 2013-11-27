В Сeть выложили переписку якобы из взломаной почты пресс-секретаря Лyценко

В сеть выложены письма, которые якобы были скопированы из взломанной ранее почты пресс-секретаря экс-главы МВД Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Напомним, сама Сарган заявила о взломе своей почты и аккаунтов в соцсетях во вторник, 27 ноября.

В документах, выложенных в Интернет, в частности, содержится обращение организации "Анонимус Украина", представители которой призывают оппозицию объединяться, и отмечают, что выложенные сканы писем говорят о том, что в среде противников власти сейчас происходят обратные процессы.

Документы, выложенные в Сеть, можно увидеть здесь.