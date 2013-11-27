Тимошенко в подарок привезли икону Святой Юлии и огромный букет роз

Народный депутат Арсен Аваков и дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Эвгения принесли в больницу имениннице огромный букет из белых роз - примерно 101 штука, а также плакат с поздравлениями от стоящих под окнами поклонников.

Однако, тюремщики их к Тимошенко не пустили. Цветы они тоже передать не смогли, сообщает "Вести".

Между тем, как пишет "Харьков. Комментарии", Аваков, выйдя из больницы заявил, что один букет цветов оставили, второй передадут через колонию. Кроме того, Тимошенко в подарок привезли икону Святой Юлии, чтобы она быстрее выздоровела и смогла возглавить оппозицию.



По словам Авакова, сейчас у нее находятся защитники - Евгения Тимошенко, Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Также под стенами больницы собралось меного сторонникв премьера и просят своего лидера прекратить голодовку, передает УНИАН



"Мы просим нашего лидера, ее здоровье очень важно, она, бесспорно, наш следующий Президент, Юля, не голодай", - сказал заместитель председателя Харьковской городской ВО "Батькивщина" Николай Пахнин.



После этого участники митинга из всех регионов Украины стали скандировать "Юля, не голодай!".

Как известно 27 ноября Тимошенко отмечает свой 53-й день рождения. Под стенами больницы собрались сотни однопартийцев.

Ранее сообщал "Главред", что в больнице "Укрзализныци" был объявлен карантин и посещение больных запрещено.​

Президент Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам заявил, что вопросы виновности и возможного оcвобождения Юлии Тимошенко должен решить суд. Сама же она должна компенсировать убытки, нанесенные государству, а уже после этого просить о помиловании.