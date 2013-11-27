Посол Великобритании об Ассоциации: дверь для Украины широко открыта

Правительство Украины так и не обосновало размер компенсации в более 100 миллиардов долларов на адаптацию к требованиям Евросоюза.

Об этом сказал посол Великобритании в Украине Саймон Смит пишет "Коммерсантъ-Украина".

"Дверь для Украины открыта настолько широко, насколько возможно. Если бы не позиция украинской власти, правительства стран ЕС ехали бы в Вильнюс с готовностью принять там решение о возможности подписать Ассоциацию. До последнего момента мы оставляем открытой возможность подписания СА, в том числе в Вильнюсе. Не будет поворотной точки, на которой ЕС сказал бы Украине: мы разочарованы, мы не верим в успех, хотим остановить эту историю и отказаться от соглашения. Проблема в том, что сегодня, похоже, от соглашения отказалось украинское правительство", - отметил Смит.

"Меня не убедили цифры, которые привели представители правительства. За эти дни я услышал от них о 105 млрд долларов потерь, и даже о 160 млрд долларов, но они так и не обосновали такие данные", - сказал Смит.

По его словам, эти цифры появились всего неделю или две назад, хотя переговоры по Соглашению об ассоциации с ЕС завершились два года назад. "Хочу подчеркнуть: мы вообще не говорим о потерях, связанных с имплементацией соглашения. Мы считаем, что соглашение дает возможности, что оно имеет огромное значение для Украины, и не имеет смысла говорить о какой-либо стоимости его внедрения", - считает Смит.

Также он не согласен с тем, что экономика Украины несет потери в случае подписания Соглашения с ЕС. "Евросоюз - это не институт по закрытию бюджетного дефицита", - отметил Смит.

"Да, есть проблема в слабости, в уязвимости бюджетной политики Украины, и не зря ведутся переговоры с МВФ. Диалог с МВФ продолжается годы. Фонд уже давно выдвинул мудрые требования, касающиеся бюджетной политики Украины. Тем не менее, Президент Виктор Янукович недавно заявил, что Киев не пойдет на выполнение ключевого требования МВФ о повышении стоимости газа для населения. Украине предлагались пути, которые позволили бы смягчить удар по незащищенным, малообеспеченным слоям населения в результате роста стоимости газа, но правительство ответило отказом", - сказал посол Великобритании.

Он также указывает, что для решения проблем с экономикой следует обратить внимание на коррупцию и рейдерство. "Меня удивляет, когда говорят, что нужны некие компенсации для бизнеса, не готового к конкуренции. Мы что, должны платить компенсацию за слабость? Или за то, что люди не готовы модернизировать производство? Я хочу подчеркнуть: тут не идет речь о каких-то новых вопросах, у них давняя история. Не является большой новостью, что для повышения инвестиционной привлекательности Украине нужно сдерживать коррупцию, бороться с рейдерством, пересмотреть свою налоговую политику или наконец всерьез взяться за выполнение требований МВФ. Согласитесь, все эти советы звучат уже несколько лет, а не появились неделю назад", - сказал посол Великобритании.

Напомним, Премьер Николай Азаров упрекнул МВФ в том, что накануне возможного подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС фонд выдвинул неприемлемые для Украины условия по предоставлению кредита