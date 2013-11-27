Янукович о Евромайдане, Тимошенко, ЕС и России: главные заявления из интервью

Президент Виктор Янукович дал интервью ведущим телеканалам Украины. Глава государства, в частности, рассказал об условиях подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, отношениях с Россией, Евромайдане и ряде других важных тем.

"Главред" приводит главные, на наш взгляд, заявления из интервью Януковича.

Об МВФ, отношениях с Европой и условиях Соглашения об ассоциации с ЕС: "С 2010 года три года подряд эту конфету в красивой обертке (финансовую помощь ЕС - ред.) нам показывали и говорили: "Вы их (деньги - ред.) получите, когда с Международным валютным фондом подпишете соглашение". Не надо нас так унижать. Мы не маленькие дети, на сладкие конфеты мы не идем. Мы серьезная европейская страна, а МВФ говорит: "Поднимите тарифы для населения, заморозьте заработные платы и пенсии" и так далее. Я на это никогда не пойду".

"Как только мы выйдем на тот уровень, который будет нам комфортен, когда он будет отвечать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда будем вести разговор о подписании (Соглашения об ассоциации - ред.)... Вопрос подписания Соглашения об ассоциации, безусловно, не снимается с повестки дня, но сегодня мы не можем дать ответ на этот вопрос, когда мы подойдем к нему".

Это (подписание Соглашения - ред.) - не вступление Украины в Евросоюз, и Украина не будет приобщена к европейским фондам. Нас там не будет... Разногласия в том, как подойти к подписанию. Разве мы должны бежать вслепую? Мы пробежали очень много. Мы очень много сделали. Нам что, нужно лоб разбить? Нет, нам нужно, чтобы считались с нашими интересами". Президент также заверил, что от евроинтеграции Украина не отказывается.

О деньгах, необходимых Украине для перехода на евростандарты:

"Это (подписание Соглашения - ред.) - не вступление Украины в Евросоюз, и Украина не будет приобщена к европейским фондам. Нас там не будет. Любые переговоры, которые мы вели, были направлены на то, чтобы подойти в хорошей форме. То есть, Украина, прежде всего, должна иметь достаточный экономический ресурс для имплементации этого соглашения". Янукович также отметил, что для перехода на евростандарты Украине нужно 160 миллиардов долларов.

О требованиях Европы: "Ничего, кроме петли, не было. Когда мы получили требования и критерии, которых нужно достичь, мы не испугались. Взяли 21 требование, 19 выполнили. Неизвестно, как нам этот год решить, как 2014 прожить. У нас очень много проблем, как мы еще будем нагружать себя обязательствами?"

Также Президент подчеркнул, что Украина не должна быть "бедным родственником", и пообещал, что никто не будет унижать наше государство. Кроме того, Янукович считает, что в нынешних условиях требования Европы станут для Украины "петлей на шее".

О вопросе освобождения Тимошенко: "Вопрос Тимошенко - не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос 15 лет жизни Украины. Сегодня партнеры Тимошенко сидят по разным тюрьмам в разных странах. Сегодня Украина платит за нее, а она средства перевела в оффшорные зоны. Надо чтобы на эти вопросы ответы дал суд, которого она избегает... Каким бы ни был ответ суда, Украина сегодня платит 450 млн долларов. Эти деньги платят налогоплательщики. А почему мы должны платить? Мы много времени потеряли. Если бы мы не тратили время, два-три года назад подписали бы Соглашение об ассоциации с завязанными глазами. Нам постоянно выставляли условия".

"Если совершил (преступление - ред.) - заплати деньги. Тогда проси или требуй помилования. Кстати, законодательство Украины сейчас это позволяет".

О Евромайдане: "Аплодирую тем, кто вышел за европейскую интеграцию. А те, кто вышел решать свои политические вопросы под партийными флагами и с лозунгами, с которыми они уже идут на выборы 2015 года, я тоже это вижу. Кстати, те люди, которые вышли на майданы, они посмотрели и увидели риторику совсем другую".

О "Беркуте" на Евромайдане: "Правоохранительная система должна обеспечить безопасность не только тех людей, кто вышел на майдан, но и тех, которые живут рядом. Насколько это соответствует законности, насколько это не нарушает прав людей - здесь, безусловно, такая есть грань. И когда эмоции преобладают над здравым смыслом и когда, например, есть попытки захватить правительство, государственные помещения, этого правоохранители должны не допустить.

"Эти ребята (из "Беркута" - ред.) бедные, в сложном положении. Они молодые все стоят, охраняют".

Об участии в выборах Президента-2015: "Когда буду завершать выполнение программы, которую я наметил на эти 5 лет (своего президентства - ред.), подойдет время - и я отчитаюсь перед людьми. И я услышу точку зрения людей. Когда я услышу точку зрения, когда я увижу результаты, я приму решение".

О встречах с Путиным: "У меня было две встречи. А если о последних - три. Одна официальная - в Минске. Там я высказал точку зрения об экономике. О выполнении нашего закона о зоне свободной торговли. Это камень преткновения. После моего выступления пошла дискуссия на эту тему. Россия - это крупнейший партнер не только Украины, но и других стран. Это привело к тому, что нужно с президентом России обсудить экономику".

О партнерстве с Россией и газовых контрактах: "Накопилось очень много вопросов, которые мы можем решить очень быстро... С учетом тех реалий, которые есть в Украине, c учетом того, что надо выходить на новый уровень отношений с нашими партнерами, в том числе с РФ. Три года было противостояние, те предложения, которые поступали нам от России, были для неприемлемы. И это стало одной из проблем, которые откладывали подписание Соглашения о стратегическом партнерстве. Это Соглашение существует и действует, но пришло время его обновить".

"Вы думаете, ми не работали над этим (судебным опротестованием газовых контрактов - ред.)? Обратиться в Арбитражный суд и проиграть его – это означает узаконить этот вопрос, как говорится, "на веки вечные".

"Мы работаем над тем, чтобы создать такие условия для России, по которым ей было бы невыгодно продавать Украине газ по завышенной цене".

О дорогах, пенсиях и зарплатах: "Мы настроены на то, чтобы сделать очень серьезный шаг - начать строить местные дороги. Сегодня люди не столько хотят иметь магистрали, сколько хотят иметь нормальные дороги в городах. Я за то, чтобы мы 2014 посвятили этому вопросу".

Также глава государства подчеркнул, что в следующем году в Украине будут расти зарплаты и пенсии.