Эксперт рассказал, как Евромайдан формирует будущее Украины

Молодые активисты сегодняшнего Евромайданов станут элитой нации, придут к власти, и именно они приведут Украину в Европу.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил эксперт-международник Григорий Перепелица.

"Главная задача Майдана, которую он уже выполнил – засвидетельствовать, что в Украине появилось гражданское общество, а носителями его ценностей является молодежь. Это новая генерация будущей украинской национальной элиты, которая рано или поздно придет к власти, и тогда мы сможем говорить о будущем нашей страны в Европе. А до того – нужно просто бороться за это будущее", - заявил он.

Также Перепелица отметил, что на Майдане должны быть сформулированы определенные условия действий оппозиции.

"Майдан должен формировать оппозицию. Имеется в виду формирование реалистичной программы, потому что то, что мы видим на майдане со стороны политических лидеров – это просто лозунги. И эти лозунги "Банду – геть!" мы слышим уже три года. При этом никаких изменений нет. Потому майдан должен обратиться к оппозиции, сформировать ее, если нынешняя оппозиция не в состоянии сформировать себя сама как действующую оппозицию", - уверен эксперт.

По его словам, именно условия политического протеста являются отличным местом для формирования новых лидеров.

"Майдан – это хорошее место для формирования новых лидеров и движений, именно среди молодежи. С этими движениями я и связываю будущее Украины. Майдан – это общественная дискуссия о будущем страны. И кто в этой дискуссии окажется более дальновидным, в состоянии реализовывать не частные интересы, а интересы государства и нации, у того будет будущее как у политиков и политической силы", - отметил аналитик.

В то же время Перепелица заверил, что "такое выступление не окажется незамеченным Евросоюзом и международным сообществом".

"Думаю, что в далекой перспективе ЕС не закроет Украину для себя. Очевидно, что теперь ЕС от переговоров на межгосударственном уровне перейдет к работе с обществом.

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