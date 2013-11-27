-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
-
Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото УНИАН
Сегодня, 27 ноября, под зданием Кабмина прошел митинг участников Евромайдана и оппозиции.
Митингующие требовали отмены решения о переносе евроинтеграции, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и отставки правительства, пишет ТСН.
От оппозиции приняли участие лидер "Свободы" Олег Тягнибок, лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк и лидер УДАРа Виталий Кличко.
Как известно, лидеры оппозиционных партий пытались пройти на заседание Кабинета министров, но их так и не пропустили.
Утром под здание правительства собрались около 1000 сторонников евроинтеграции.
Здание правительства усиленно охраняют сотни бойцов "Беркута".