Митинг под Кабмином: лидеры Евромайдана и "Беркут", опубликованы фото

Сегодня, 27 ноября, под зданием Кабмина прошел митинг участников Евромайдана и оппозиции.

Митингующие требовали отмены решения о переносе евроинтеграции, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и отставки правительства, пишет ТСН.

От оппозиции приняли участие лидер "Свободы" Олег Тягнибок, лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк и лидер УДАРа Виталий Кличко.

Как известно, лидеры оппозиционных партий пытались пройти на заседание Кабинета министров, но их так и не пропустили.

Утром под здание правительства собрались около 1000 сторонников евроинтеграции.

Здание правительства усиленно охраняют сотни бойцов "Беркута".