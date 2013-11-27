За драку с "Беркутом" активисту Евромайдана дали 2 месяца ареста

27 ноября 2013, 14:35

Суд считает Матяша "потенциально опасным для общества"

  • Олег Матяш в суде Facebook Владимира Арьева
  • Судья Печерского райсуда Вита Бортницкая Facebook Владимира Арьева
  • За драку с "Беркутом" активисту Евромайдана дали 2 месяца ареста Facebook Владимира Арьева

В четверг, 27 ноября, Печерский райсуд Киева оставил активиста Евромайдана Олега Матяша, участвовавшего в драке с "Беркутом", под стражей на 60 дней, поскольку он "потенциально опасен для общества".

Об этом со ссылкой на нардепа Владимира Арьева сообщает "Украинская правда".

По его словам, Матяша обвинили по ст.296, ч.4 - "хулиганство", что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как отметил Арьев, не было никаких доказательств против Матяша, а решение суда принято несмотря на то, что истец - пострадавший "беркутовец" - заявил, что за медицинской помощью не обращался и проблем со здоровьем в результате столкновений нет.

"Однако судья сделала вывод, что поскольку Матяш имеет диплом юриста, он представляет особую опасность для общества, и избрала меру пресечения для него в виде 60 дней содержания под стражей", - отметил нардеп.

Ранее "Главред" сообщал, что Матяш был задержан после столкновения митингующих с Евромайдана с "Беркутом" под Кабмином, через несколько часов после происшествия, вместе с несколькими другими активистами, в т.ч. с сыном нардепа от "Батькивщины" Татьяны Слюз.

Позже все задержанные были освобождены, однако Матяш обратился к правоохранителям с заявлением о неправомерных действиях "Беркута".

В Печерском райотделе милиции он был задержан, там же ему предъявили обвинения. При переводе в изолятор временного содержания, по информации Арьева, Матяш был избит, несмотря на то, что ему уже были к тому времени диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

Фото: Facebook Владимира Арьева

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Беркут Евромайдан драка активист Матяш
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