На Евромайдан пришли 5 тысяч студентов

В четверг, 27 ноября, 5-тысячная колонна студентов пришла на Майдан Независимости, где продолжаются акции в поддержку евроинтеграции Украины - Евромайдан.

В акции участвуют студенты Киевского нацуниверситета Шевченко, Национального педуниверситета Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева, сообщает УНИАН.

Они прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, по Крещатику и до Майдана Независимости. Таким образом, студенчество приобщилось к митингу в поддержку евроинтеграции.

Митингующие на Майдане Незавимости встретили колонну студентов аплодисментами. Молодежь скандирует лозунги "Студенческая забастовка", "Украина - это Европа!" и "Вместе и до конца".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в акции киевских студентов принимали участие около 3-х тыс. студентов ряда киевских вузов - КНУ им. Шевченко, КНЭУ, Киево-Могилянской академии и группы учащихся львовских вузов.

Фото: tsn.ua