Нардепы рассказали о состоянии голодающей Тимошенко: ей плохо, но она бодрилась

Сегодня, 27 норября, экс-премьер Юлия Тимошенко отмечает свой день рождения.

Тюремщики пропустили на встречу с ней нардепа от "Батькивщины" Андрея Кожемякина, дочь Евгеню и защитника Сергея Власенко, пишет Вести.

После посещения Тимошенко, Кожемякин заявил, что они пытались ее уговорить отказаться от голодовки.

Он также сообщил, что экс-премьер приняла решение голодать минимум до 29 ноября.

"Видно, что ей плохо, но она бодрилась", - сказал нардеп.

Ранее Арсен Аваков сообщал, что тюремщики не пустили нардепов к Тимошенко. Цветы они тоже передать не смогли.

Напомним, 25 ноября Тимошенко объявила голодовку ради подписания Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.