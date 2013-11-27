Оппозиция собирается инициировать отставку Кабмина

Оппозиция собрала необходимое количество подписей народных депутатов за вынесения в парламент вопроса об отставке Кабмина Николая Азарова.

Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщина" Андрей Павловский, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" передает ZN.UA.

"В оппозиции уже собрано необходимое количество голосов за отставку правительства Азарова", - заявил депутат.

Также он добавил, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак "5 декабря на пленарном заседании должен поставить первым вопрос об ответственности правительства Николая Азарова за превышение своих служебных полномочий".

При этом депутат признал, что оппозиция, скорее всего, не сможет отправить Кабмин в отставку из-за нехватки голосов, но отметил, что "бывают исключения" и они случаются, "когда под стенами парламента собираются небезразличные граждане".

Павловский добавил, что "Верховная Рада очень чутка к настроениям людей и улицы".

Отвечая на просьбу уточнить, сколько подписей собрано, Павловский сказал: "более 150 подписей было в пятницу, я думаю, сейчас 170 или 175 – достаточно по регламенту, чтобы поставить вне очереди вопрос ответственности правительства в повестку дня".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее, комментируя возможную отставку Кабмина, спикер парламента Владимир Рыбак заявил, что не верит в возможность отставки правительства Азарова.

"Сказать, что сегодня есть голоса для отставки правительства, то таких голосов нет в парламенте", – уверен спикер.