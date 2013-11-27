Украине нужны трехсторонние консультации - политолог

Появление треугольника Украина-Евросоюз-Россия более реально в режиме постоянных консультаций, чем в режиме полноценных переговоров.

Об этом сказал политолог Вадим Карасёв в комментарии Укринформу.

"Трехсторонний формат Украина-Евросоюз-Россия более реален в режиме консультаций, чем в режиме полноценных переговоров", - сказал Карасёв.

Политолог считает, что треугольник Украина-Евросоюз-Россия должен существовать не в виде площадки для постоянных переговоров, а как "средство челночной дипломатии по линии Украина-ЕС и Украина-РФ" с тем, чтобы Евросоюз был проинформирован о проблемах, вызовах и угрозах, которые стоят перед Украиной в её отношениях с Россией. С другой стороны, добавил Карасёв, Россия также должна иметь представление о том, каково содержание переговоров между Украиной и ЕС, чтобы "снять все опасения со своей стороны о евроинтеграционном курсе Украины, о будущей унии Украины с Евросоюзом".

Он обосновал такое своё утверждение тем, что, по его словам, во-первых, Евросоюз не дал своего согласия именно на переговорный формат, во-вторых, это не совсем выгодно и самой Украине, "поскольку на определенном этапе это может стать своеобразным пактом двух сильных геополитических игроков за спиной Украины, и эта ситуация может выйти из-под контроля украинской стороны".

У России, как и у Европейского Союза, намного больше возможностей влиять на переговорный процесс, чем у Украины, отметил эксперт. "Важно, чтобы этот трехсторонний формат не превратился в политический футбол, где нашей стране будет отведено не главное место", - сказал Карасёв.

"В челночном виде такой режим консультаций не то что возможен, а, очевидно, и необходим в данных условиях", - резюмировал политолог.