Несмотря на запреты, Евромайданы прошли уже в 24 городах Украины

Несмотря на запреты судов на проведение акций протеста против отказа от подписания Соглашения об ассоциации минимум как в 24 городах страны прошли Евромайданы. Между тем 14 раз акции в поддержку евроинтеграции Украины запрещали.

Такие данные Института Республика обнародованы на своей страничке ЕвроМайдан в Facebook.

"ЕвроМайданы на 27.11.2013 происходили минимум в 24 городах. Судебных запретов проводить мирные собрания Институт Республика зафиксировал 14 в 11 городах. Из них - 7 автоматических. Из них - 2 автоматических, но исключительно в вопросе установления палаток", - отмечается в сообщении.

"Во всех городах, где были зафиксированы нами судебные запреты, несмотря на запреты, собрание все равно происходят. Во многих городах протестовали с установлением палаток, в Киеве участники все же поставили палатки несмотря на запрет", - говорится в документе.

"То, что можно назвать разгонами мирных собраний, произошло, по нашему мнению, только в Днепропетровске и Одессе, где участники самовольно разошлись после того, как узнали об автоматических запрета, и после насильственных действий со стороны бандитов и милиции. Однако в обоих этих городах собрания сейчас проводятся несмотря автоматические запреты", - информируют активисты.

Напомним, 27 ноября, на Евромайдан в Киеве пришли 5 тысяч студентов.

Также сообщалосб, что под зданием Кабмина лидеры оппозиции провели митинг участников Евромайдана и оппозиции.



Митингующие требовали отмены решения о переносе евроинтеграции, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и отставки правительства