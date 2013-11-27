Ющенко назвал союз с Россией приглашением в рабство

Приглашение Украины в Таможенный союз во главе с Россией не что иное, как "приглашение в рабство".

Такое мнение высказал экс-президент Виктор Ющенко заявил в интервью немецкой газете Die Welt, сообщает Inopressa.

"Россия говорит: мы вас принимаем такими, какие вы есть, никаких требований, никаких законопроектов. Только отдайте нам свою свободу воли. Все происходит очень быстро, без трудновыполнимых условий. Вознаграждение за такую политику тоже предусмотрено – это приглашение в рабство", - полагает Ющенко.

По мнению Ющенко Евросоюз в переговорах с Украиной избрал неправильную стратегию, чрезмерно сконцентрировавшись на деле экс-премьера Юлии Тимошенко.

"В последние годы стратегия Евросоюза грешила ошибками. Она была сосредоточена на деталях, ей не хватало кругозора", - сказал Ющенко.

"ЕС заранее в ультимативной форме сформулировал проблему, которую можно было решить в результате нашего сближения. В итоге у нас ослабла вера в то, что дверь в ЕС для нас действительно открыта", - отметил экс-президент.

При этом он признался, что "держит пальцы скрещенными" за Тимошенко, и считает, что ее вопрос должен быть решен в политико-правовом поле.

"Но в стране, где политические силы не питают друг к другу ни малейшего доверия, это сложно. Так что нам следовало бы сейчас, как и во время революции 2004 года, устроить круглый стол с участием посредников, с представителями ЕС. Возможно, посредники могли бы дать определенные гарантии", - подчеркнул Ющенко.

Ранее Ющенко заявлял, что Украина неидеальная, но ее надо брать такой, какая она есть и Евросоюз должен учесть политические риски отказа от Соглашения об ассоциации и принять этот документ, поскольку момент еще не потерян.

Напомним, 21 ноября Кабмин решил приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, мотивировав решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

В своем обращении к украинцам Янукович пообещал не сворачивать с европейского пути. В тоже время, предложив провести трехсторонние переговоры, включая в решение вопроса об интеграции Россию.

Президент также заявил, что Киев подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, когда будет к этому экономически готов.