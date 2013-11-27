Гузар поддержал Евромайдан: там стоит настоящая Украина

Сегодня на Евромайдане стоит настоящая Украина.

Так прокомментировал появление во многих городах Украины акций в поддержку евроинтеграции Украины блаженнейший Любомир Гузар, сообщает РИСУ.

"Власти нас водили за нос. Народ это почувствовал, поднялся - и это очень-очень хорошо, потому что люди пошли за свои коренные интересы, за свободу", - сказал экс-глава УГКЦ.

В то же время он отметил: "Немного жаль, что старшие люди эту акцию молодежи не так активно поддерживают. Но понятно, что сейчас именно молодежь должна быть особенно заинтересована – поскольку это их будущее".

Гузар также отметил, что только народ является носителем правды и власти.

"Трудно сказать, какой была мотивация политиков, что они присоединились к Евромайдану общественности. Но благодарю Бога, что это произошло. Надеюсь, что политики совершили это из благородных побуждений. Они начинают думать по-государственному, и это большой момент. Это очень хорошо, что они поняли, что народ является носителем правды и власти. Очень важным является момент, что политики свернули партийные флаги и стали под государственный. Очень важным является, что политики заговорили не против кого-то, а за Украину", - сказал архиепископ.

Любомир также выразил надежду, что Президент Виктор Янукович в Вильнюсе будет говорить от имени Украины, "и поймет, что его сила не в его партии, а в тех, кто стоит на Майдане".

"Если кто-то из Европы смотрит на Майдан – он увидит уже другой народ, другую, настоящую Украину!", - отметил Блаженнейший Любомир.

Напомним, 26 ноября Патриарх Филарет поддержал Евромайдан и заявил, что Аассоциация Украины в ЕС – путь к сохранению украинской государственности.