День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото

27 ноября 2013, 18:12

Икону писали мистера Киево-Печерской лавры.

  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня
  • День рождения Тимошенко: тысяча роз, икона и камни Сваровски, опубликованы фото Сегодня

В среду, 27 ноября, Юлия Тимошенко отмечала 53-й день рождения. В Харькове под больницей "Укрзалізниці", где проходит лечение экс-премьер, собрались десятки ее сторонников  и приехали соратники-нардепы. В этот день Тимошенко подарили букет из 1500 роз, икону святой Юлии и фоторамку, украшенную камнями Сваровский, сообщает "Сегодня".

Утром посетителей больницы встретили десятки правоохранителей и медработников в повязках, которые из-за карантина пропускали лишь пациентов в бахилах.

"Рано утром мы стали под ее окном и трижды прокричали "Юля, мы тебя любим, с днем рождения поздравляем!" В этот раз мы кричали как никогда громко, ведь недавно Женя (дочь Тимошенко. — Ред.) призналась нам: мол, мама не слышала наших голосов и очень расстроилась, что нас нет", — рассказала сторонница экс-премьера Зинаида Середина.

Позже в больницу с гигантской корзиной и букетом из 101 белой розы приехали нардепы Арсен Аваков, Александра Кужель и Людмила Денисова, вскоре подъехали дочь Тимошенко Евгения, тетя Антонина Ульяхина и защитник Сергей Власенко.

Активисты рассказали, что привезли Тимошенко именные подарки. "Мы привезли Юле Закон Божий на украинском языке, маленькое плюшевое сердце, а также серебряную фоторамку в форме сердца, украшенную стразами Сваровски. На рамке написано, что мы любим Юлю, а из серебра она сделана не просто так: этот металл защищает от нечистой силы", — рассказала Вера Вернигор из Кривого Рога.

Киевлянин Валентин Сердюк привез Тимошенко икону святой Юлии, написанную специально для экс-премьера мастерами Киево-Печерской лавры. "Письмо, действительно свежее, но в правом углу находится частичка мощей великомученицы, которую распяли еще в V веке. Эти мощи имеют целебное действие", — уверяет Сердюк.

Мужчине удалось передать икону стоимостью в несколько тысяч долларов нардепу Андрею Кожемякину, которому вместе с Власенко тюремщики разрешили побыть у Тимошенко три часа.

Второй год подряд кто-то дарит Тимошенко сердце из 1500 алых роз. Правда, в этом году именинница его так и не увидела: гигантский презент установили возле пропускного пункта ЦКБ №5.

Ранее "Главред" сообщал, что нардепы попросили Тимошенко прекратить голодовку, однако она в ответ заявила, что продолжит свой протест до 29 ноября, дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе.

Фото: segodnya.ua, видео: ТСН

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день рождения Тимошенко икона букет
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