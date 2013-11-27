Студенты на Евромайдане написали Януковичу 250-метровое письмо: просят Ассоциацию с ЕС

В среду, 27 ноября, студенты-участники Евромайдана принесли на Банковую 250-метровое письмо с требованием к Президенту Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Студенты выложили 250-метровое письмо на улице Банковой, поскольку подступы к зданию АП перегородил кордон спецподразделения милиции и несколько автобусов, сообщает УНИАН.

Около 300 митингующих на Банковой скандируют: "Украина — это Европа!", "Молодежь нации за евроинтеграцию" и "Подпиши!".

К митингующим вышел человек, который сказал, что представляет Администрацию Президента Украины. Ему было передано письмо от студенчества.

Всего на акцию в центре Киева собралось, по разным данным, от 7-ми до 15 тыс. студентов - из Киевского нацуниверситета Шевченко, Национального педуниверситета Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов. Вчера также митинговали студенты КНЭУ и "Могилянки".

Ранее "Главред" сообщал, что глава Минобразования Дмитрий Табачник намекнул студентам на лишение стипендий за участие в Евромайдане. По его словам, до 15:00 студенты должны посещать лекции, за которые они получают стипендию.

Фото: zn.ua, видео ТСН