Европа увидела определенное рацио в необходимости трехсторонних переговоров – эксперт

Трехсторонние переговоры, инициированные Виктором Януковичем, необходимы не только для Украины или России. Они могут стать полезными и для Европейского Союза.

Об этом в комментарии Укринформу сказал писатель и политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Меркель, в принципе, намекнула на необходимость таких консультаций (трехсторонних переговоров – ред.) Мне кажется, что европейцы увидели определенное рацио в этом. Европа хочет предупредить Путина о том, что он переступает определенные границы. То есть, те аргументы, которые Янукович пытается доказать Путину, Путин, скорее всего, оценит и услышит в присутствии третьей стороны", - сказал Цыбулько.

По словам политического эксперта, "украинское руководство пытается избежать ситуаций, в которых бы оно осталось один на один с Россией". Основной мотив возникновения инициативы трехсторонних переговоров заключается в том, "чтобы, с одной стороны, усилить Путина в переговорах с ЕС на перспективу, а с другой - сформировать для самого Путина понимание того, что, как бы российское руководство не хотело втягивать украинское общество в орбиту "русского мира", из этого ничего не получится".

Писатель напомнил, что вся путинская политика последних лет - это идея восстановления в каком-то виде политического союза на постсоветском пространстве под руководством России: "Если Путин сейчас услышит от европейцев, что такой союз невозможен априори, чего он не хочет слышать из уст Януковича, то пусть услышит об этом из уст европейцев".

Кроме того, Цыбулько убежден, что предметом переговоров должен был бы стать пакет экономических вопросов. "Предметом этих переговоров может стать сохранение определенного интереса российского бизнеса на европейских рынках. Для Путина есть страх, что Украина станет "шлюзом" для европейских товаров в Россию, что существенно ударит по российскому производителю", - объяснил он.

Что же касается выгоды для Украины, то наше государство, выступая третьей стороной в переговорах, должно очень четко зафиксировать свои экономические интересы. "В первую очередь, это должно быть сохранение транзитного потенциала по энергоносителям, а вторым интересом должно было бы стать сохранение доступа украинских товаров на российский рынок. Нужно все-таки попытаться убедить россиян, чтобы те кооперативные схемы, которые работают до сих пор довольно успешно, например, в оборонке, в авиастроении, в космосе, все-таки не разрушали и сохранили", - подытожил Цыбулько.