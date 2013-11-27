Меркель будет бороться с Путиным за Украину: холодная война закончилась

Даже после решения Украины приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель все равно надеется, что наша страна подпишет Ассоциацию ЕС.

Об этом она заявила в комментарии ТСН.

Меркель хочет напомнить Владимиру Путину, что холодная война закончилась. А значит, не нужно рассматривать евроинтеграцию Украины как инструмент против России. Об этом канцлер планирует лично поговорить с российским президентом.

Меркель отметила, что завтра в Вильнюсе надеется встретить Президента Виктора Януковича. Она хочет ему напомнить - приглашение подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в силе.

"Насколько я читала, он будет отрицать, что его к такому решению подтолкнула Россия. Он наверняка будет утверждать, что это его самостоятельное решение. Кстати, иногда он говорит, что наоборот Европа оказывала давление, но с этим уже не соглашусь я", - подчеркнула Меркель.

Она напомнила, что Евросоюз дал Украине приглашение в рамках политики "Восточного партнерства".

"Украина приняла решение в данный момент не подписывать Соглашение об ассоциации. Мы будем и в дальнейшем приглашать Украину сделать это", - пообещала канцлер.

По словам Меркель, в этом вопросе есть структурная проблема. Так как приближение Украины к Европе в России понимают как отдаление от России.

"Этот менталитет "или/или" нам надо побороть. Сами страны "Восточного партнерств" справиться с этим не смогут. Здесь нужно действовать Европейскому союзу. И в этом я вижу особую задачу для Германии, это нам надо говорить с Россией. Чтобы мы, наконец, простились с этим "все или ничего". Холодная война уже закончилась. Страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения", - подчеркнула канцлер.

При этом Меркель отметила, что они видят Россию как стратегического партнера. Ведь ЕС покупает российский газ. А сама Россия заинтересована в партнерстве, которое направлено на ее модернизацию.

"Нам нужно преодолеть последние реликты "холодной войны", и я очень охотно и прилагать свои усилия", - заверила канцлер.

Ранее "Главред" сообщал, что Меркель обвинила Россию в политическом давлении на Украину, которая в результате остановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.