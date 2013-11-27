Политолог назвал главные достижения Евромайдана

27 ноября 2013, 19:20

Эксперт считает, что Евромайдан в Киеве уже дал свои результаты.

Евромайдан в Киеве

Евромайдан, который проходит в Киеве и других городах Украины, уже дал несколько важных результатов.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Сергей Таран.

Во-первых, по его словам, благодаря Евромайдану "мировые СМИ начали разделять действия украинской власти и желания граждан Украины". "Если раньше писали, что Украина отказалась от ассоциации с Евросоюзом, то сейчас – что Янукович отказался от ассоциации, а украинцев необходимо поддержать в их европейских устремлениях. Это уже значительное достижение, потому что открывает неплохие перспективы для европейской интеграции Украины в случае смены власти", - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, уверен Таран, "после неподписания Соглашения об ассоциации Евромайдан станет началом масштабной мобилизации граждан, поскольку украинцы будут хотеть подписания Соглашения, и, по сути, это будет началом президентской кампании 2015 года".

"То, что граждане снова начинают выходить на улицы, не под партийными флагами и не потому, что их сгоняют на митинги, а искренне - массовое явление. Это мощное начало того духа, который потом будет очень сложно подавить силовым методом и репрессиями. Очень важно, что то, что люди выходят на улицы, не является следствием влияния украинских политиков", - уверен политолог.

В-третьих, по его словам, "действия митингующих становятся четким сигналом для Януковича, что Таможенный союз может настолько дестабилизировать общество, что ускорит выборы 2015 года, и они пройдут намного раньше".

"Потому также важным результатом майдана является то, что о Таможенном союзе сейчас Януковичу будет говорить очень сложно", - подчеркнул политолог.

"Сколько продлится Евромайдан, мы увидим ближе к саммиту (в Вильнюсе в конце недели - ред.), потому что это напрямую будет зависеть от него. Станет ли меньше людей? Не знаю, вчера людей не было меньше, потому что началась студенческая забастовка, и пришло много студентов. Более того, вчера майданы объединились. Потому я бы не говорил, что количество людей уменьшается. Сейчас многое будет зависеть от того, как пройдет подготовка к саммиту, насколько серьезно оппозиция отнесется к возможности мобилизовать людей", - добавил Таран.

Напомним, сейчас Евромайдан продолжается - в частности, к акции активно присоединяются студенты.

В то же время, Президент Виктор Янукович в своем интервью фактически подтвердил, что Украина отложила подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и рассказал, при каких условиях мы можем вернуться к этому вопросу.

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Европа Евромайдан эксперт Соглашение об ассоциации протесты евроинтеграция
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