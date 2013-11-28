Чего добьется Евромайдан: прогноз экспертов

Массовая акция протеста против остановки евроинтеграции Украины, Евромайдан, продолжается. Украинцы активно отстаивают устремления в ЕС, несмотря на позицию власти, в частности, на то, что Президент Виктор Янукович в своем интервью прямо сказал - сейчас Соглашение об ассоциации Киев подписывать не будет.

Эксперты рассказали "Главреду", как они оценивают перспективы Евромайдана, чего, по их мнению, добьются участники акции, а также прокомментировали реакцию власти на протесты.

Эксперт-международник Григорий Перепелица:

Евромайдан важен не столько с точки зрения Вильнюса (его-то Украина уже упустила: мы пролетели над Вильнюсом, как известный предмет над Парижем благодаря решению президента). Он важен с точки зрения вопроса о будущем, о том, что будет после неподписания Соглашения в Вильнюсе. Майдан должен быть нацелен именно на решение этого вопроса.

Майдан уже выполнил одно важное задание: он засвидетельствовал, что в Украине появилось гражданское общество, а носителем его ценностей является молодежь. Это – новая генерация будущей украинской национальной элиты, которая, рано или поздно, придет к власти, и тогда мы сможем говорить о будущем нашей страны в Европе. А до того нужно просто бороться за это будущее.

Майдан должен выдвинуть условия. Но не власти – потому что, как показало выступление президента, власть остается безразличной к требованиям общества. Майдан должен сформировать оппозицию. Прежде всего, речь идет о формировании реалистичной программы. Ведь то, что мы видим сейчас на майдане со стороны политических лидеров, – это просто лозунги. И лозунги "Банду – геть!" мы слышим уже три года, но при этом никаких изменений.

Майдан – это хорошее место для формирования новых лидеров и движений именно среди молодежи. С этими движениями я и связываю будущее Украины. Майдан – это общественная дискуссия о будущем страны. И кто в этой дискуссии окажется более дальновидным и будет в состоянии реализовывать не частные интересы, а интересы государства и нации, у того будет будущее как у политиков и политической силы. В этом главное призвание и достижение майдана.

Безусловно, такое выступление народа не останется незамеченным Евросоюзом и международным сообществом. Думаю, что в далекой перспективе ЕС не закроет Украину для себя. Очевидно, что теперь ЕС перейдет от переговоров на межгосударственном уровне к работе с обществом.

Относительно реакции власти на Евромайдан и заявлений главы государства следует отметить, что крах власти начинается с того, что она перестает реагировать на реальность. И наша власть сейчас будто живет в зазеркалье. Она не может идентифицировать реалии и прогнозировать, как они будут развиваться. Она зациклена на том, чтобы сохранить власть – сейчас, сегодня, в данный момент. Так, собственно, пала Российская империя в период революций, так пали режимы в странах Северной Африки. Сегодня власть себя ведет приблизительно так, как вел себя Мубарак и другие авторитарные и тоталитарные лидеры (имею в виду Арабскую весну). Так власть обрекает себя на поражение.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Благодаря Майдану мировые СМИ почали разделять действия украинской власти и желания граждан Украины. Если раньше писали, что Украина отказалась от ассоциации с Евросоюзом, то сейчас – что Янукович отказался от ассоциации, а украинцев необходимо поддержать в их европейских устремлениях. Это уже значительное достижение, потому что открывает неплохие перспективы для европейской интеграции Украины в случае смены власти. Если смена власти произойдет быстро, она так же будет легитимизирована международным сообществом. Мир теперь понимает, что действия Януковича – это его личные действия, не соответствующие тому, чего хотят граждане. И уже это является достижением Евромайдана.

После неподписания Соглашения об ассоциации майдан станет началом масштабной мобилизации граждан, поскольку украинцы будут хотеть подписания Соглашения, и, по сути, это будет началом президентской кампании 2015 года. Граждане массово начинают выходить на улицы не под партийными флагами и не потому, что их сгоняют на митинги, а искренне. Это мощное начало того духа, который потом будет очень сложно подавить силовым методом и репрессиями.

Потому очень важно, что люди выходят на улицы не в ответ на призывы украинских политиков. Действия митингующих – четкий сигнал для Януковича о том, что Таможенный союз может настолько дестабилизировать общество, что приблизит выборы 2015 года, и они состоятся намного раньше. Потому одним из важных результатов майдана является и то, что о Таможенном союзе сейчас будут говорить очень осторожно.

Сколько продлится майдан – увидим ближе к саммиту, потому что его длительность напрямую будет зависеть от него. Станет ли меньше людей? Не знаю, сейчас людей не меньше, потому что началась студенческая забастовка, и к акции присоединилось много студентов. Более того, вчера объединились майданы, но даже без этого на Майдане Независимости было больше людей. Потому я бы не говорил, что количество людей уменьшается. Сейчас многое будет зависеть от того, как пройдет подготовка к саммиту, и насколько серьезно оппозиция отнесется к возможности мобилизовать людей.

Янукович сейчас создает ситуацию, в которой люди будут голосовать на выборах без особой привязки к конкретному кандидату, а будут голосовать просто против него. Потому что такое действие вопреки желаниям и устремлениям народа, серьезно дестабилизирует ситуацию и мобилизует протестный электорат, которому все равно, каким будет лидер оппозиции, и кто им будет. Электорат просто будет голосовать против власти.

Бывший народный депутат Тарас Чорновил:

Хорошо, что этот майдан есть, и что он носит народный характер, а не политический. Хорошо, что убраны, в конце концов, партийные флаги, потому что происходящее на Европейской площади набило страшную оскомину, представляя из себя только спекуляции. А майданы в Киеве и других городах – достаточно серьезный фактор давления сейчас.

Но есть один нюанс. Я немного знаю Виктора Януковича: он привык оценивать угрозу в тот момент, когда она уже стоит у него в дверях. Мне кажется, он пока что не почувствовал угрозы от майданов персонально для себя. То есть, для него майданы не являются решающим фактором.

Но майдан играет две другие роли. Первая – дополнительное давление и дополнительное просвещение европейских политиков. С Виктором Януковичем в Европе давным-давно уже не хотят вести никаких переговоров, и там уже давно озвучивались позиции, которые сейчас обнародованы на сайте Белого Дома – прекратить какие-либо отношения с украинским президентом, он "нерукоподаваемый", и нужно прекратить переговоры. После этого шантажистского и брутального решения Кабмина (приостановить евроинтеграцию - ред.) возникло охлаждение и желание прекратить все переговоры. Именно наличие майдана и большого количества людей (особенно – молодежи) сыграло большую роль. Это заставило европейских политиков не закрывать двери перед Украиной и продолжать переговоры.

Вторая роль – влияние майдана на украинский политикум. Пока что майдан не дал результата – Янукович не почувствовал угрозы. Власть то подыгрывала одному майдану, то другому, думая, что майданы перессорятся. Но этого не случилось. Правда, по другой причине: партийные возможности привозить людей (или проплаченных, или своих партийных активистов) ограничены, политики почувствовали, что майдан на Европейской площади выдыхается, и решили подсесть к тому майдану, который имеет человеческую активность.

Пока что власть не боится майданов, но то, что она с ними заигрывает, еще не признак того, что она должен им уступить, а признак того, что она еще ведет игру с ЕС. Вчерашнее выступление Януковича вызывает грусть, но я бы все равно еще не ставил точку на возможности подписания Соглашения в Вильнюсе. Думаю, что торги еще идут и окончательно завершатся до 28 ноября днем. Так что еще вероятность подписания Соглашения остается. Потому – влияние Майдана не основное, но оно есть и заставляет Европу не закрывать окончательно двери.

Еще один позитив майданов состоит в том, что они являются серьезным напоминанием оппозиционным политикам о том, что они заигрались в свои мелкие игры в песочнице, и, в итоге, могут оказаться никем и ничем. Ведь на Евромайданах их не хотели ни видеть, ни слышать. Оппозиционерам дан хороший урок: на следующих выборах президента не удастся сыграть на том, что Янукович – это зло, а они – добро. Их просто уже не видят, потому им стоит чему-то научиться. Ведь они, в отличие от Януковича, немного лучше поддаются обучению и дрессировке.

Так что майдан выполняет хорошие функции, но не ту, на которую надеются митингующие. Пока что фактором давления на украинскую власть он не стал.

Постоянно удерживать большое количество людей на майдане пока что не удается и, возможно, пока и не нужно. 28-29 ноября у майдана будет определенный пик, но не уверен, что этот майдан сможет перерасти в нечто такое, как в 2004 году. Тогда власть была не настолько железобетонной и монолитной, как сейчас, и не так была настроена противостоять позиции людей. Тогда майдан мог достичь быстрого результата. На сегодняшний день, если не будет подписания в Вильнюсе, не знаю, что будут делать на майдане. Однако, мне кажется, что идти на вариант прямой революции, врываться в Администрацию Президента, идти на стрельбу, на гибель людей, митингующие не готовы. Политики такого сценария боятся. Студенты готовы идти на определенный экстрим, но вряд ли дальше.

Что касается непрерывного майдана до конца зимы, когда теоретически может быть проведен саммит Украина-ЕС, то он не выстоит. Потому митингующим нужно тщательно продумать, как выходить из этой акции. Политики уже убежали со своего майдана, и им легче тихонько выйти под видом объединения майданов. А вот студенческие и общественные инициативы, создавшие основный майдан, уже сейчас должны продумывать дальнейший план. Возможно, нужно втягиваться в непартийную политизацию своего протеста. Возможно, нужно, чтобы они бросили вызов не только Януковичу, но и оппозиционным политикам, и создали кандидата от майдана на следующих президентских выборах, за которого проголосует молодежь. Думаю, это был бы вариант, который бы дал возможность выхода из майдана с достоинством, потому что продолжать его постоянно митингующие, к сожалению, не смогут – найдется способ, как его тихонько раздавить.