На Евромайдан в Киеве пришли 5 тысяч человек, опубликовано новое фото

В среду, 27 ноября, вечером на Майдане Независимости, где проходит акция Евромайдан, собралось около 5 тыс. человек

Об этом на свой странице в Facebook написал глава пресс-служба ВО "Свобода" Александр Аронец.

Число митигнующих постоянно растет. Видеотрансляцию с Евромайдаана смотрите здесь.

Митингующие преимущественно представлены студентами, сообщает УНИАН.

Они слушают выступления общественных активистов и журналистов, греются возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек, в которых горят дрова.

Агентство подчеркнуло, что из-за значительного похолодания особой популярностью в палаточном городке пользуются теплые вещи, которые в палаточный городок привезли небезразличные. Возле пункта обогрева работает пункт выдачи таких вещей.

В целом ситуация спокойная. Правоохранителей на Майдане Незавимости почти нет, только несколько десятков бойцов "Беркута" находятся возле металлического ограждения, за которым монтируется новогодняя елка.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты студенческого Евромайдана принесли на Банковую 250-метровое письмо с требованием к Президенту Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Фото: Facebook Александра Аронца