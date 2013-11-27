Президент Польши назвал главную проблему в отношениях Украины и ЕС: это не Тимошенко

Главной проблемой в отношениях Украины и ЕС является не вопрос заключения Юлии Тимошенко, как думали в Европе, а давление со стороны России.

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Gazeta Wyborcza, перевод которого публикует УНИАН.

"Брюссель ошибся в оценке сущности проблемы в отношениях Евросоюза с Украиной. Это не Тимошенко. Проблемой является политика давления и шантажа, которую использует в отношении Украины ее восточный сосед. Западный мир не должен позволять этого. Не так решаются дела, которые имеют стратегическое измерение. Украина должна самостоятельно выбирать между Востоком и Западом", - отметил политик.

Также он рассказал, что Европа не оставляет надежд на сближение с Украиной. "Мы будем работать над мудрой и решительной реакцией Евросоюза на российское dictum относительно Украины. Польша абсолютно не может отказаться от предоставления Украине поддержки и поиска достойного для нее места в Европе", - отметил Коморовский.

Он полагает, что твердая позиция президента РФ Владимира Путина, который выступает против евроинтеграции Украины, увеличивает шансы ЕС на формирование единой позиции по данному вопросу.

Напомним, Президент Виктор Янукович заявил, что Украина не отказывается от евроинтеграции, но Соглашение об ассоциации может подписать только при определенных условиях, и когда они будут достигнуты, пока неизвестно. Мнение Януковича о евроинтеграции, а также о других важных вопросах читайте здесь.