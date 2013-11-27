Российское ТВ поймали на лжи о Евромайдане: оппозиционеров учат в посольстве США

Государственное российское телевидение продолжает нагнетать истерию вокруг Украины. Новым поводом для телесюжетов стала акция сторонников евроинтеграции – Евромайдан. В понедельник, 25 ноября, телеканале "Россия-1" вышел сюжет под названием "Евромайдан 2013 – технология европровокаций".

В нем говорится, что бойцы "Беркута" вынуждены защищаться от участников митинга и применять слезоточивый газ только после провокаций со стороны сторонников "жесткой евроинтеграции", сообщает Новый регион.

В эфире демонстрируются только моменты, когда оппозиционеры применяют газ. Кадров того, как "Беркут" избивает всех подряд дубинками и также окатывает демонстрантов слезоточивым газом, не показали.

По версии телеканала, таким провокациям оппозиционеров обучают не где-нибудь, а в посольстве США в Украине на специальных семинарах грантового фонда. Там украинцев якобы учат организовывать беспорядки, противостоять милиции и вербовать новых сторонников через социальные сети.

"Участники шести таких семинаров уже работают как инструкторы. Цепная реакция пошла", – рассказал россиянам телеканал.

В сюжете сообщают, что на Евромайдане люди стоят исключительно за деньги. Якобы сообщениями о найме забит Интернет. При этом в конце сюжета появляется даже комментарий одного из таких "заробитчан". Парень на камеру признается, что пришел на Евромайдан за деньги. Однако здесь российские журналисты опростоволосились. Оказалось, что они просто вырезали кусок из видео украинского Канала 24. В том материале шла речь не о сторонниках Евромайдана, а о его противниках, которых Партия регионов на самом деле созвала за деньги к зданию Кабмина и на Михайловскую площадь.

Эту информацию подтвердил редактор телеканала Иван Пинчук, который и представил эту видеозапись полностью. В полной версии тот же парень говорит, что ему вообще-то не чужды европейские ценности.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 24 ноября Евромайдан собрала от 100 до 150 тысяч участников.

Фото: nr2.ru, видео: youtube.com, news24