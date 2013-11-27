Фюле объяснил, почему Европа не будет торговаться за Украину

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле заявил, что Европа не участвует в торге – кто больше заплатит Украине – Брюссель или Москва.

Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает "Украинская правда".

Фюле заявил, что ЕС является крупнейшим донором Украины со времени обретения ею независимости.

"С 1991 года мы предоставили украинцам гранты в сумме 3,3 млрд. евро", - напомнил он.

На вопрос журналиста "Может ли ЕС выделить ещё немного?", Фюле ответил: "Это не конкурс красоты. Вопрос не в том, кто больше заплатит или выложит денег на стол в последнюю минуту".

"Но уже за первый год действия соглашения об ассоциации украинские экспортёры сэкономили бы до полумиллиарда евро на импортных акцизах. ВВП вырастет дополнительно на 6,2%. Наши друзья в Киеве хорошо знают, что мы не участвуем в базарном торге – кто выложит больше, Брюссель или Москва", - добавил еврокомиссар.

"Мы проделали тяжёлую работу для того, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано в Вильнюсе. Полагаю, что потребуются определённые усилия для создания такой возможности снова. Но что касается нас, то мы твёрдо привержены такой цели", - подчеркнул Фюле.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера польский премьер Дональд Туск тоже заявил, что Евроcоюз не будет торговаться с Россией, кто даст больше Украине средств для того, чтобы она избрала то или иное направление интеграции.