Сегодня в Вильнюсе открывается саммит "Восточного партнерства": ЕС ждет решения Украины

28 ноября 2013, 07:22

Первая встреча на саммите в Вильнюсе назначена на вечер.

Сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе открывается саммит "Восточное партнерство".Главной интригой остается подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Президент Виктор Янукович лично подтвердил, что поедет на Вильнюсский саммит.

По его словам, что на пути евроинтеграции для Украины главным является защита ее национальных интересов. "Вопрос подписания или не подписания любого соглашения должен быть обоснован", - подчеркнул Президент.

Оппозицию на саммите будут представлять лидер фракции "Батькивщина"  Арсений Яценюк, УДАРа - Виталий Кличко и "Свободы" – Олег Тягнибок.

Лидеры оппозиции намерены высказать свою позицию, которая отличается от позиции руководства Украины, и попросить Евросоюз "не закрывать двери для Украины".

В мероприятиях в Вильнюсе примут участие также руководитель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря и дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения.

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было намечено на завтра, 29 ноября, но, скорее всего, его перенесут на более поздний срок. Возможно, на саммите примут дорожную карту, которая обозначит, какую финансовую помощь ЕС и МВФ должен оказать Украине и какие реформы для этого должны быть с стране проведены. 

Ранее украинские власти заявили, что не отказываются от идеи евроинтеграции, но сейчас не могут пойти на это по экономическим причинам.

Во время саммита Евросоюз намерен обсудить визовый режим между единой Европой и Азербайджаном, выразить поддержку Молдове, подписать предварительное международное Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, но главная тема одна — решение Украины приостановить подписание такого же Соглашения об ассоциации с ЕС.

Официальный Киев объяснил свои действия желанием еще раз все взвесить и подумать, в том числе, о потерях для собственной экономики в случае открытия границ с Европой. Украина предлагает провести трехсторонние переговоры, обсудить торгово-экономическое сотрудничество, в том числе, и с Россией, пишут Вести.ру.

В свою очередь, глава литовского МИД Линас Линкявичус пообещал, что стоит Украине и ее президенту Виктору Януковичу только заикнуться и передумать, Евросоюз будет решать все оперативно — в Вильнюсе.

Первая встреча в рамках саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе назначена на вечер четверга, 28 ноября. Руководители всех 28 стран Евросоюза, а также главы делегаций Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Белоруссии соберутся на ужин, после которого можно будет говорить о том, общие ли здесь царят настроения.

Случайно ли, но для приветствия официальные лица Евросоюза и главы шести стран-участниц программы выбрали интерьеры Дворца великих князей литовских или, как его еще называют, Дворца всех правителей.

Как сообщал "Главред", Президент Виктор Янукович заявил, что назвать даже приблизительные сроки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза в настоящий момент невозможно.

Напомним, 26 ноября, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле заявил, что Европа не участвует в торге – кто больше заплатит Украине – Брюссель или Москва.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евросоюз Украина саммит Вильнюс ассоциация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять