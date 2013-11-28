Сегодня в Вильнюсе открывается саммит "Восточного партнерства": ЕС ждет решения Украины

Сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе открывается саммит "Восточное партнерство".Главной интригой остается подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Президент Виктор Янукович лично подтвердил, что поедет на Вильнюсский саммит.

По его словам, что на пути евроинтеграции для Украины главным является защита ее национальных интересов. "Вопрос подписания или не подписания любого соглашения должен быть обоснован", - подчеркнул Президент.

Оппозицию на саммите будут представлять лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, УДАРа - Виталий Кличко и "Свободы" – Олег Тягнибок.



Лидеры оппозиции намерены высказать свою позицию, которая отличается от позиции руководства Украины, и попросить Евросоюз "не закрывать двери для Украины".



В мероприятиях в Вильнюсе примут участие также руководитель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря и дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения.

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было намечено на завтра, 29 ноября, но, скорее всего, его перенесут на более поздний срок. Возможно, на саммите примут дорожную карту, которая обозначит, какую финансовую помощь ЕС и МВФ должен оказать Украине и какие реформы для этого должны быть с стране проведены.

Ранее украинские власти заявили, что не отказываются от идеи евроинтеграции, но сейчас не могут пойти на это по экономическим причинам.

Во время саммита Евросоюз намерен обсудить визовый режим между единой Европой и Азербайджаном, выразить поддержку Молдове, подписать предварительное международное Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, но главная тема одна — решение Украины приостановить подписание такого же Соглашения об ассоциации с ЕС.

Официальный Киев объяснил свои действия желанием еще раз все взвесить и подумать, в том числе, о потерях для собственной экономики в случае открытия границ с Европой. Украина предлагает провести трехсторонние переговоры, обсудить торгово-экономическое сотрудничество, в том числе, и с Россией, пишут Вести.ру.

В свою очередь, глава литовского МИД Линас Линкявичус пообещал, что стоит Украине и ее президенту Виктору Януковичу только заикнуться и передумать, Евросоюз будет решать все оперативно — в Вильнюсе.

Первая встреча в рамках саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе назначена на вечер четверга, 28 ноября. Руководители всех 28 стран Евросоюза, а также главы делегаций Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Белоруссии соберутся на ужин, после которого можно будет говорить о том, общие ли здесь царят настроения.

Случайно ли, но для приветствия официальные лица Евросоюза и главы шести стран-участниц программы выбрали интерьеры Дворца великих князей литовских или, как его еще называют, Дворца всех правителей.

Как сообщал "Главред", Президент Виктор Янукович заявил, что назвать даже приблизительные сроки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза в настоящий момент невозможно.



Напомним, 26 ноября, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле заявил, что Европа не участвует в торге – кто больше заплатит Украине – Брюссель или Москва.