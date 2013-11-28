ГАИ не выпустила из Львова на киевский Евромайдан автобусы с митингующими

В среду, 27 ноября, из Львова в Киев не выехал ни один из 13 автобусов с митингующими, которые собирались приехать в столицу поддержать Евромайдан.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Васюнык.

По его словам, 900 участников Евромайдана на автобусах собирались ехать в столицу. Заблокировать деятельность перевозчиков, как считает политик, удалось сотрудникам ГАИ.

"ГАИ таки запугало львовских перевозчиков лишением лицензии. Из 13 автобусов, которые должны были сегодня везти львовских митингующих в Киев, все отказались ехать. Чьи-то автобусы не выпустили из гаражей/стоянок, другим перевозчикам звонили домой и запугивали", -

Однако, всех желающих ехать в столицу пересадили на 50 микроавтобусов и легковых автомобилей. Кроме того, часть людей поедет поездами.

Напомним, 27 ноября, на Евромайдане во Львове за нарушение общественного порядка были задержаны четыре человека, у одного из них был изъят пистолет.