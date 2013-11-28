Россия никогда не отпустит Украину - Кравчук

Россия не отпустит Украину из своих объятий, ведь это - стратегические интересы россиян.

Об этом сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает ТВі.

"Стратегическая задача России, национальные интересы в том, чтобы не отпустить Украину из своих объятий – никогда и никак. Это еще Ельцин писал указ, что Украина должна остаться в сфере стратегических интересов России, все российские президенты так поступали. Это у них подкожная философия", – сказал он.

По его словам, украинская экономика действительно не готова к европейскому уровню, потому что ее никто к этому не готовил.

" За все 20 лет независимости мы очень мало сделали, чтобы оторвать нашу экономику от России. Все осталось ориентированным на Россию. Поэтому когда президент говорит, что экономика не готова к европейскому уровню, то он прав. Но почему она не готова? Потому что ее не готовили", – подчеркнул он.

"Что касается помощи – это также важный момент. Конечно, надеяться, что Россия нам поможет для того, чтобы мы подготовились и подписали Соглашение об ассоциации. Возможно, это не очень продумано… Я слышу такие заявления от наших властных чиновников. Мол, нам надо взять паузу, подготовиться, наладить отношения и диалоги с Россией, Россия это сделает – и тогда мы подпишем. Можно подумать, что Россия нам поможет, чтобы мы подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это что-то заоблачное", подчеркнул Кравчук.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Ющенко сказал, что приглашение Украины в Таможенный союз во главе с Россией не что иное, как "приглашение в рабство".

видео: ТВі.