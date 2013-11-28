Евромайдан в Киеве выстоял седьмую ночь: сожгли авто свободовца

Евромайдан в Киеве выстоял еще одну, седьмую, ночь. Сегодня на Майдане Независимости ночевали около 500 сторонников в поддержку евроинтеграции Украины.

Так, как палатки на Майдане ставить запрещено и из-за наступивших морозов люди греются у бочек с горящими дровами. Кроме того, всю ночь у монумента Независимости играет музыка, активисты танцуют и поют, чтобы согреться. На данный момент, на Майдане остаются около 300 человек, приехавших на смену ночевавшим, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Однако, не обошлось в эту ночь и без происшествий. Около часа ночи, неизвестные сожгли микроавтобус, который принадлежал члену Киевского городского комитета "Свободы" Виктору Поштарю и обеспечивал Евромайдан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской городской организации "Свободы" Андрей Ильенко.

"Только что сожгли микроавтобус, принадлежащий члену Киевского городского комитета "Свободы" Виктору Поштарю. Этот бус обеспечивал Евромайдан. Режим звереет", - написал политик.

По информации Украинской правды, для драки на Майдане Независимости сегодня, 28 ноября, нанимают людей за 230 гривен в час.

Координатор волонтерской охраны Евромайдана Виктор Андрусив, который стал свидетелем соответствующего разговора и сам связался с организаторами этого, сказал, что с 8:30 у Сбербанка собирают людей, которые с 9 до 13 часов этого дня будут ходить по Майдану и собирать контакты всех протестующих. За это обещают заплатить 130 гривен в час.

Другую группу собирают на пятницу, 29 ноября, "драться" с 17 часов. За это обещают 230 гривен в час. Собирают, по словам Андрусива, в целом 2 000 человек.

В то же время, на странице ЄвроМайдан опубликовано предупреждение: "Внимание! Сегодня и завтра на #ЄвроМайдан возможны провокации! Будьте осторожны и распространяйте эту информацию".

Напомним, 28-29 ноября в Вильнюсе состоится саммит "Восточного партнерства", в котором президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие, хотя Соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписывать не собирается.

Именно из-за отказа руководства страны ассоциироваться с ЕС по всей Украине проходят акции протеста, так называемые "Евромайданы".