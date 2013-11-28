В Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства": Европа верит в украинский народ

В Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", который будет проходить два дня, 28-29 ноября.

Об этом написал на своей страничке в Twitter журналист Сергей Андрушко.

"Начался первый день саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Кажется, в первом ряду на саммите только украинская делегация слушает еврокомиссаров в наушниках. Вице-премьер Арбузов зашел на бизнес-форум в Вильнюсе", - пишет он.

"Еврокомиссар Фюле в Вильнюсе заявил: "Мы верим в украинский народ", - сообщает он.

Между тем, оппозиционная депутат Леся Оробец в Facebook написала: "К нам особое отношение: о нас говорят, что надежда еще есть, украинский – один из восьми рабочих языков Парламентского Форума. От власти еще никого (не представляю, о чем они будут выступать!). От оппозиции Борис Тарасюк, Мустафа Джемилев, Ольга Боднар и я".

Напомним, в саммите "Восточного партнерства" примет участие Президент Украины Виктор Янукович.