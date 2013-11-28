Янукович летит в Вильнюс: Европа все еще готова к Ассоциации

Президент Виктор Янукович в четверг, 28 ноября, совершит рабочий визит в Литву на саммит "Восточного партнерства", который начался в Вильнюсе.

Визит главы государства продлится два дня - 28-29 ноября, сообщает пресс-служба Президента.

На саммит прибудут представители всех шести стран-участниц "Восточного партнерства". Напомним, что кроме Украины это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия и Молдова.

Также на саммит уже отправились лидеры украинских оппозиционных партий Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Отметим, что, несмотря на приостановку Украиной евроинтеграции, в ЕС заявили, что все еще готовы подписать Соглашение об ассоциации, пишет РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара Штефана Фюле.

"Предложение по-прежнему на столе. Соглашение об ассоциации готово к подписанию, как только того захочет Украина", - сказал он, выступая на бизнес-форуме в Вильнюсе в преддверие саммита.

Виктор Янукович ранее, напомним, заявил, что Украина подпишет Ассоциацию тогда, когда для этого будут созданы необходимые условия.