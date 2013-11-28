Фюле на саммите в Вильнюсе: Ассоциация будет подписана, когда Украина будет готова

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть подписано, как только Киев будет к этому готов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле в четверг в Вильнюсе в ходе бизнес-форума в рамках саммита Восточного партнерства, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это предложение все еще важно. Соглашение об ассоциации может быть подписано тогда, когда Украина будет к этому готова", - сказал он.

Комментируя решение украинского правительства приостановить подготовку к подписанию Ассоциации, Фюле сказал: "Очень неприятно. Разочарование не только со стороны ЕС, но и со стороны украинцев".

По его словам, подписание этого соглашения дало бы ясный сигнал инвесторам, что Украина серьезно настроена на модернизацию.

"Это создало бы уникальную возможность обратить вспять тенденцию уменьшений инвестиций и воспользоваться новыми перспективами развития переговоров с Международным валютным фондом", - сказал Фюле.

Он также подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему остается на своих позициях о необходимости обеспечения роста благосостояния украинцев и назвал эту позицию ЕС "твердой и уверенной".

Фюле заверил, что никто не ставит Украину перед выбором между углублением сотрудничества с Россией или Евросоюзом.

"Нет выбора между Россией и ЕС... Никто не просит Украину отозвать традиционные договора с Россией", - сказал он.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства".