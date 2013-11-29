Вильнюсский саммит: Украина провалила Ассоциацию с Европой, главные подробности

29 ноября 2013, 22:50

Украина провалила саммит "Восточного партнерства", и не подписала Соглашения об ассоциации с Украиной.

  • Хозяйка саммита - президент Литвы Даля Грибаускайте president.lt
  • Штефан Фюле, Даля Грибаускайте и Пэт Кокс president.lt
  • Вильнюсский саммит: Украина провалила Ассоциацию с Европой, главные подробности УНИАН
  • Парламент Литвы Facebook Леси Оробец
  • Выступление спикера Молдовы в парменте Литвы Facebook Леси Оробец

В Вильнюсе 28-29 ноября проходил саммит "Восточного партнерства", который закончился дипломатическим фиаско Украины.

Киев не только не подписал Соглашения об ассоциации с ЕС, которую приостановили украинские власти. Не было подписано никаких документов. Правда, по итогам саммита была принята Декларация, в которой была отмечена преданность Евросоюза и Украине будущему подписанию Ассоциации.

Напомним, раньше именно в Вильнюсе Украина собиралась подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, пока не приняла решение о приостановлении своей евроинтеграции. Европа долгое время не теряла надежды на то, что Киев изменит свое решение, однако утром 29 ноября прозвучали официальные заявления, в которых европейцы признавали - документ подписан не будет

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, она совместно с Ангелой Меркель и Жозе Мануэлем Баррозу пытались убедить Януковича, рассказывая ему о выгодах евроинтеграции, однако никакого успеха не добились. Говоря об отказе от евроинтеграции, Янукович, в частности, говорил о сильной России, которая против пути Украины в ЕС.

Позже Янукович заверил, что подтверждает намерения Украины подписать Ассоциацию в ближайшей перспективе.

"Я подтверждаю намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации", - сказал украинский президент и напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет ведут непростые переговоры в поиске компромиссов.

Янукович также предложил Евросоюзу сделать пять шагов настречу Киеву и обсудить их совместно с Россией.  

Европейские лидеры, в свою очередь, сказали, что двери в ЕС для Украины не закрываются, но выразили разочарование решением украинской власти. Больше о том, что говорили европолитики, читайте здесь.

Выступая на заключительной пресс-конференции саммита, президент Евросовета Херман ван Ромпей сказал, что позиция Евросоюза остается ясной: "Предложение о подписании наиболее амбициозного соглашения, которое Евросоюз когда-либо предлагал стране, не являющейся членом ЕС, по-прежнему лежит на столе".

По словам ван Ромпея, стороны были близки к подписанию договора.

"Мы не можем упустить это рандеву с историей. Мы должны отложить в сторону краткосрочные соображения, и нужно преодолеть давление из-за границы. Наступило время мужества. Пришло время принятия решений", подчеркнул Ромпей. Под "давлением из-за границы" глава Евросовета имел в виду Россию.

Учитывая срыв ассоциации с Украиной, важнейшими событиями саммита стали парафирование Соглашений об ассоциации ЕС с Грузией и Молдовой.

В свою очередь, Украина парафировала Соглашение о едином авиационном пространстве с Европой.

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Вильнюс около 19:00 часов 28 ноября, и с ним сразу же встретились глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу и председатель Европейского совета Герман ван Ромпей.

О чем политики говорили, неизвестно, комментариев ни один из участников встречи не дал. После переговоров с лидерами ЕС, Янукович прибыл на торжественный ужин и неформальную встречу лидеров стран ЕС и глав делегаций государств "Восточного партнерства". Это мероприятие фактически открыло саммит. Перед его началом украинский Президент ответил журналистам на вопрос о своем настроении: видео того, как это было, смотрите здесь.

Перед торжественным обедом состоялся разговор Януковича с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором украинский лидер рассказал о "сильной России", с которой он "остается один на один" уже 3,5 года.

Второй раз лидеры Украины и Германии встретились утром следующего дня.

Прибыла на саммит и дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения - она привезла обращение своей матери, которая попросила европейских лидеров подписать Соглашение об ассоциации без ее освобождения. Ранее в Вильнюсе выступали и лидеры украинской оппозиции.

Стоит отметить, что ранее Янукович подчеркивал, что главной задачей Украины на пути евроинтеграции является защита национальных интересов. "Вопрос подписания или неподписания любого соглашения должен быть обоснован", - подчеркнул Президент, объясняя паузу в евроинтеграции Украины.

В то же время, на саммите уже прозвучал ряд важных заявлений. Так, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле в ходе бизнес-форума в Вильнюсе заявил, что Ассоциация может быть подписана, как только Киев будет к этому готов.

А президент Литвы Даля Грибаускайте предостерегла Украину: нынешний курс официального Киева приведет его к повторению судьбы Беларуси. "Конкурентоспособность страны будет уменьшаться, процесс демократизации будет замедляться, а зависимость от Кремля будет увеличиваться", – считает она.

Бывший президент Европарламента и сопредседатель мониторинговой миссии ЕП в Украине Пэт Кокс перед началом Форума гражданского общества заявил, что ЕС сделал все возможное для подписания Соглашения об ассоциации, однако Украина приняла другое решение, и ЕС уважает выбор суверенного государства.

Он также сказал, что миссия Кокса-Квасьневского готова продолжить работу в Украине, если соответствующее решение будет принято Европарламентом. Кокс также надеется, что Евросоюз продолжит следить за состоянием здоровья Тимошенко. Вместе с тем, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский позже выразил мнение, что миссия Кокса-Квасьневского потерпела неудачу, и не стоит продолжать ее мандат.

При этом один из лидеров оппозиции, Арсений Яценюк, сообщил, что, по его данным, Украина и Евросоюз готовятся к подписанию документа, альтернативного Соглашению об ассоциации, вероятно, имея в виду Декларацию о намерениях, которая так и не была подписана.

А лидер "Свободы" Олег Тягнибок подчеркнул, что сегодня в Украине наиболее революционная ситуация со времен Помаранчевой революции.

Официальный Киев, напомним, объяснял свой отказ от евроинтеграции потерями от ухудшения торговых отношений с Россией и нежеланием ЕС выделить Украине многомиллиардную помощь. Позицию Президента Януковича по отказу от евроинтеграци читайте здесь.

Фото: president.lt

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Украина саммит Вильнюс ассоциация восточное партнерство
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