Саммит в Вильнюсе: Тягнибок рассказал о революции, Яценюк - о Тимошенко

Лидеры оппозиционных фракций "Батькивщина" и ВО "Свобода" Олег Тягнибок выступили в Вильнюсе во время Форума гражданского общества, который проходит в рамках саммита "Восточного партнерства".

По словам Яценюка, украинская оппозиция обратилась к Европарламенту с просьбой продлить миссию Пэта Кокса и Александра Квасьневского, передает УНИАН.

"Мы обратились в Европейский парламент продлить миссию Кокса-Квасьневского. Эта миссия имела целью сближать Украину с Евросоюзом, эта миссия имела целью освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, эта миссия имела целью сделать все для того, чтобы Украина подписала соглашение", - сказал Яценюк.

По его словам, несмотря на то, что миссия сделала все возможное, украинские власти так ничего и не выполнили.

Яценюк выразил надежду, что Европарламент примет соответствующее решение, и дальше продолжится борьба за то, чтобы Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Как сказал Яценюк, заявления, которые сегодня прозвучали от должностных лиц Евросоюза, дают уверенность, что миссия будет продлена. "У нас есть дальше шансы, мы будем использовать этот шанс", - сказал он.

В свою очередь лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок подчеркнул, что сегодня в Украине наиболее революционная ситуация со времен Помаранчевой революции

"То, что происходит в Украине, я имею в виду настроение людей, как раз говорит о том, что мы сегодня имеем наиболее благоприятные условия для революционной ситуации", - сказал Тягнибок.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что будет революция, Тягнибок заметил: "Я бы сказал, что это возможно. И наиболее возможно со времен Помаранчевой революции".

Отвечая на вопрос, будут ли они что-то делать для этого, Тягнибок сказал: "Мы постоянно это делаем, мы подогреваем, мы не скрываем того, мы формируем эту революционную ситуацию, и делаем все, чтобы расшатать эту лодку бандитской власти".

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как известно, из-за отказа 21 ноября украинского правительства ассоциироваться с ЕС по всей стране уже целую неделю проходят Евромайданы.