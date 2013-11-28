В Киеве продолжается Евромайдан: 400 человек танцуют и греются у бочек

В четверг, 28 ноября, пошли седьмые сутки акции сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдан. Утром в Киеве на Майдане Независимости митинговали около 400 человек.

У стелы Независимости люди танцуют под песни украинских исполнителей и греются возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек, в которых горят дрова, сообщает УНИАН.

Служба охраны Евромайдана и координаторы акции не исключили, что сегодня могут быть провокации. В частности, они сообщили об активности подозрительных людей, которые собираются вблизи Евромайдана.

Ранее "Главред" сообщал, что акции Евромайдан прошли в 24-х городах Украины, они требуют от властей подписания Соглашения об ассоциации Украины, о приостановке которого объявил Кабмин.

Фото: Facebook Олега Артюха